"Der Holzwurm ist mein Brötchengeber"

"Ja, do g’hör i her", sagt der 71-jährige Mann im ärmellosen Leiberl und stapft zufrieden durch die Werkstatt, "do bin i dahoam." Seinen kräftigen Armen sieht man sofort an, dass er noch immer ohne Unterlass arbeitet. Georg-Peter Wimmer ist Holzschnitzer, er hat die gestalterische Leidenschaft, die ihn schon im Kindesalter faszinierte, zum Beruf und Lebensinhalt gemacht. Als g’standener Innviertler ist Peter, wie ihn alle Bekannten nennen, nie weit weggezogen, die Bezirke Ried und Schärding sind seine Welt.

Jetzt wohnt und arbeitet er im alten Großelternhaus in Neuhaus, Gemeinde Geinberg. Aus einem Fenster neben der Haustür schaut ein großer Stelzhamerkopf heraus – eine Büste wie ein Markenzeichen des hier werkenden Künstlers.

Der Schnitzer: In dieser Werkstatt entstehen Peter Wimmers ausdrucksstarke Figuren. Bild: (Volker Weihbold)

Geboren wurde Wimmer am 4. Oktober 1951 als jüngstes von fünf Kindern in Altschwendt. Dieses Datum ist ihm wichtig: "Es ist der Franziskustag, der Welttierschutztag, daher meine Tierliebe." Peter war ein "Kramerbua". Mehr als das Geschäft interessierte ihn jedoch, was er mit seinen geschickten Händen gestalten konnte. Deshalb durfte er, von der Mutter unterstützt, nach der Unterstufe das Gymnasium in Linz verlassen. Einzelhandelskaufmann sollte er werden. Der Vater gestand ihm allerdings zu, er dürfe sich halbtags in einem Atelier künstlerisch betätigen, solange er den zweiten Halbtag im Kramerladen arbeitete. Ein eigenes Atelier für einen Teenager! Als Kind hatte er bei künstlichem Licht im finsteren Keller geübt, "aber schon damals hat mich das Schnitzeisen nicht ausgelassen". Und nach Abschluss der Lehre begann die Ausbildung an der Kunstschule der Stadt Linz. Das Ziel, "von und mit Holz zu leben", rückte näher, "und ich wollte auch anderen Menschen damit Freude bereiten".

Beharrliche Arbeit führte zum Erfolg. Der Bildhauer Karl Gruber aus Hohenzell half dem aufstrebenden Talent. Zum prägenden Vorbildkünstler wurde Leopold Willnauer aus Haibach bei Schärding, der den ehrgeizigen Jungen mitarbeiten ließ. Als Förderer erwiesen sich u. a. der vielseitige Volksbildner Hermann Edtbauer und nicht zuletzt auch ein Wirt, der mithalf, Peter Wimmers Figuren zu vermarkten ("Schnitz, was d’ kannst, ich bring’s unter d’ Leut"). Bald setzte offenbar die Mundpropaganda für die figuralen Darstellungen des jungen Innviertlers ein. Er hatte nie ein "Verkaufslager", aus dem sich potenzielle Käufer etwas aussuchen konnten, sondern zeigte gerne unverkäufliche Stücke her, damit sich jeder vorstellen konnte, wie er arbeitete. Das bewirkte Aufträge.

Solche Figuren entstehen in der Werkstatt von Peter Wimmer Bild: (Volker Weihbold)

Peter Wimmer wurde zu Adventmärkten und Messen von Ried bis Verona eingeladen. Dort schnitzte er vor Publikum. "Die Besucher konnten zuschauen, wie aus einem Holzblock eine Figur entsteht. Meine Standln waren immer belagert." Seine Figuren stehen in vielen Ländern, von Australien bis Schweden, die USA …

Seit ein paar Jahren schreibt der Stelzhamerbund einen literarischen Wettbewerb für Kurzgeschichten in Mundart aus. Als Siegespreis winkt eine Stelzhamerbüste von Peter Wimmer. Wie gelingt es ihm, aus einem Holzblock einen Charakterkopf zu schnitzen, der die unverkennbaren Gesichtszüge des Dichters aufweist?

Die Seele hineinschnitzen

"Ich stelle mir das liegende Gesicht als eine Abfolge von Erhebungen vor, wie eine Landschaft", erklärt der Meister des Schnitzwerkzeugs. "Der erhabenste, höchste Punkt ist die Nasenspitze, von dort geht’s hinunter in die Tallagen, bis zum Fluss. So gestalte ich das Profil." Wesentlich sei dann, "die Seele hineinzuschnitzen". Es solle keine Karikatur entstehen. Das Charakteristische gehöre feinfühlig betont. Im Falle der selbstbewussten Persönlichkeit Franz Stelzhamers müsse das Grimmige, das oft aus seinen Worten herauszuhören sei, aussagekräftig im geschnitzten Gesicht erkennbar sein. Peter Wimmer zeigt sich der Herausforderung gewachsen.

Er ist ja auch familiär vorbelastet. Der Dachboden des Hauses "atmet die Vergangenheit", er ist noch voll mit den Werkzeugen des Urgroßvaters, seine Hobelbank steht noch da. Auch ein Aspekt der Innviertler Kulturgeschichte spielt eine Rolle. Mehr als zwei Jahrhunderte lang lieferte die Bildhauerwerkstätte Schwanthaler die künstlerisch hochwertige Ausstattung Innviertler Kirchen und anderer Bauwerke. Mit Altären und Figuren, Kunst aus Holz, die längst in die Jahre gekommen ist. Das bedeutet zahlreiche Restaurationsaufträge für Fachleute späterer Generationen. Deshalb merkt Peter Wimmer lächelnd an: "Der Holzwurm ist mein Brötchengeber."

D’Hoamat: Der Holzschnitzer lebt mit seiner Religionslehrerin im Großelternhaus in Neuhaus. Bild: (Volker Weihbold)

Der Holzbildhauer und Bauer Peter Wimmer – "beides steckt in mir, am liebsten hab ich Gummistiefel an" – schwärmt für die Hobbys Tiere, Natur, Singen und kann sich ein Leben ohne Tiere nicht vorstellen. Besonders angetan hat es ihm die bereits alte Eselin, die ein Enkelsohn von ihm bekam. "I hab eahm/mir an Esel g’schenkt", erzählt der Opa augenzwinkernd, "damit ich nie ganz allein bin. Sie is schon zecka-foast, aber mit der versteh i mi blendend." Außerdem gehören ein 35-jähriges Islandpferd, drei Schafe verschiedener Rassen, ein großer Hahn und Hendln zu Wimmers Menagerie.

Verheiratet ist Peter Wimmer mit Religionslehrerin Marianne. Sie haben drei Kinder, die Tochter ist Juristin, die beiden Söhne, wie der Vater künstlerisch begabt, haben die Akademie der Bildenden Künste in Wien absolviert und arbeiten als Lehrer. "Einer schnitzt auch", ergänzt der Vater. «