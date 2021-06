Michlbauer’s Hofladen in Pfaffstätt (Bezirk Braunau) ist nicht grad ums Eck, selbst für die Innviertler nicht. "Ja, wir liegen etwas in der Prärie und für Allerweltszeug würden die Leut nicht zu uns rauskommen", sagt Johann Winter. Doch sie kommen, weil beim Michlbauer, so der Hausname, eben kein Allerweltszeug hergestellt wird. Sein Speck und die Innviertler Hauswürste sind bis nach Salzburg hinein bekannt.