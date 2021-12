Sie weiß, dass Waldmeister welken muss, um seinen Duft verwenden zu können. Sie kennt die Geheimnisse der Wurzeln der Wilden Karde, die sie in ihrem Garten in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf an der Krems) geschickt zähmt. Doch Renate Leitner eine diplomierte Heilkräuterpädagogin zu nennen, wäre eine glatte Untertreibung. Denn sie muss in ihren früheren Leben wohl eine Kräuterfee gewesen sein.