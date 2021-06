Auf dem Hof der edlen Brände

In den frühen 1990er-Jahren sprach man vom Edelbrandwunder in Oberösterreich. Es hatten sich ein paar Brenner zusammengefunden, die sich austauschten und eine ungeahnte Schnaps-Qualität auf den Markt brachten. Einer von ihnen war Ferdinand Parzmair († 2013). Sein Sohn, Franz Ratzinger, führt mit seiner Gattin Karin das Erbe weiter – und das mit sensationellem Einsatz. Eben wurde eine Million Euro in den Ausbau ihres Humerguts gesteckt.