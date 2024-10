Afrikanische  Dirndlliebe 

Wer an Afrika und Mode denkt, der hat sofort farbenfrohe Stoffe vor Augen. Sie sind nie einfärbig, sondern stets bedruckt mit Mustern, die meist an Blüten und Blätter erinnern und pure Lebensfreude ausstrahlen. Mit Sandra Andrews-Brandstätter geht es einem ähnlich. Die Haare kurz und blond, in krausen Locken, das Lächeln breit und mit strahlenden Augen heißt sie Gäste in ihrem Atelier in der Kirchengasse in Linz-Urfahr willkommen. Ein Schritt in Innere, und man ist in Afrika.