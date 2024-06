Hoamatland in Wien: 121. Ball der Oberösterreicher eröffnet

Tanz, Tradition und ein Stück Daheim - am Ball der Oberösterreicher kommt alles zusammen.

Die zweitgrößte Stadt Oberösterreichs heißt Wien. 75.000 Landsleute leben in der Bundeshauptstadt, Tendenz steigend. Spürbar wird das auch beim Ball der Oberösterreicher in Wien, dessen 121. Ausgabe pünktlich um 21 Uhr im Wiener Rathaus begann.

Zum Einstand übergab der eigentliche "Hausherr", Wiens Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ, das Zepter symbolisch an Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) - wenn auch mit Vorbehalt: "Mein persönliches Ziel ist, dass Wien eines Tages die Landeshauptstadt Oberösterreichs ist", scherzte Ludwig.

Stelzer entgegnete, dass Wien sich angesichts der großen Zahl an Oberösterreichern zu "jeder Zeit" zu den 438 Gemeinden hinzugesellen könnte.

Walzer, Bruckner und Falco

Brucknerjahr und Kulturhauptstadt hinterließen bei der Eröffnung ebenfalls ihre Spuren. Die Sankt Florianer Sängerknaben etwa hatten das legendäre "Rock Me Amadeus" der Wiener Pop-Legende Falco zu "Rock Me Anton Bruckner" umgedichtet.

Veranstaltet wird der Ball vom Verein der Oberösterreicher in Wien. Dessen Obmann, Günther Mayrleitner schwärmte bei seiner Eröffnungsrede vom Ambiente und Publikum: "Ihr seid das, was diesen Ball ausmacht."

Nach der Eröffnung strömten die Besucher auf das Parkett, Dreivierteltakt war angesagt. Walzerklänge des Big Band Project gaben den Ton an, auf dem Programm stehen noch Auftritte des Linzer Musicalensembles, dem Showacht "Zamquetscht" der Woodstock Blasmusik und der Mitternachtseinlage "The Rats Are Back" mit Eric Papilaya, Norbert Oberhauser und Volker Piesczek.

