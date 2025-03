H&M, C&A, Primark und Mango: So viel Mikroplastik setzt Kleidung beim Waschen frei

Die AK Oberösterreich hat Kleidung aus recyceltem Polyester der Unternehmen H&M, C&A, Mango und Primark eingekauft und das Umweltbundesamt mit einem Waschtest beauftragt. Das Ergebnis: Die Jacke von H&M aus 100 Prozent recyceltem Polyester setzte 9.500 Mikrofasern pro Kilogramm Wäsche frei, während die Textilien von C&A, Primark und Mango mit einem Anteil von mindestens 52 Prozent Recycling-Polyester zwischen 2.400 und 4.100 Mikrofasern pro Kilogramm Wäsche emittierten.

Diese Werte liegen im Bereich der Emissionen von Kleidungsstücken aus neu produziertem Polyester.

Polyester verschärft Mikroplastik-Problematik

Beim Waschen von Kleidung aus synthetischen Materialien lösen sich winzige Kunststofffasern, die über das Abwasser in Flüsse und Meere gelangen. Kläranlagen können zwar einen Teil davon herausfiltern, doch ein beträchtlicher Anteil entweicht in die Umwelt. Diese Mikrofasern werden von Plankton, Fischen und anderen Meerestieren aufgenommen und gelangen so letztlich in unsere Nahrungskette.

Mikroplastik wird nicht nur in der Natur, sondern mittlerweile auch im menschlichen Körper nachgewiesen. Laut einer Studie der MedUni nehmen wir pro Woche das Plastikgewicht einer Kreditkarte zu uns. Welche langfristigen Folgen das für unsere Gesundheit und die Ökosysteme hat, ist noch nicht vollständig erforscht.

Downcycling statt Recycling

Recyceltes Polyester stammt meist aus alten PET-Flaschen, die als Flaschen mehrfach wiederverwertet werden könnten. Doch sobald sie zu Textilien verarbeitet wurden, endet ihr Recyclingprozess meist, da es bislang kaum Verfahren gibt, um getragenes Polyester noch einmal in Polyester zu recyceln. Statt Plastikmüll zu verringern, wird er lediglich umgewandelt – mit dem Nachteil, dass weiterhin Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Deshalb sei recyceltes Polyester nicht nachhaltiger als herkömmliche Polyester-Fasern, so die Konsumentenschützer.

Konzerne kommunizieren nur positive Aspekte

Ergänzend zum Waschtest analysierte die AKOÖ in Zusammenarbeit mit der Autorin Nunu Kaller die Kommunikation der Mode-Konzerne. Alle getesteten Unternehmen äußern sich auf ihren Websites oder in Nachhaltigkeitsberichten zu recyceltem Polyester. Dabei werden vor allem die positiven Aspekte auf Produktionsebene hervorgehoben, wie etwa die CO2-Reduktion und die Verringerung des Energieverbrauches in Relation etwa zur Baumwollfaser. Doch keines der Unternehmen hat sich bisher zur Problematik der Mikroplastikfreisetzung beim Waschen ihrer Produkte geäußert.

Nur Naturfasern wirkliche Alternative

Der Kauf von recyceltem Polyester sei weder eine Lösung für das Mikroplastikproblem noch sinnvolles Recycling, so die Arbeiterkammer in ihrer Aussendung am Mittwoch. Stattdessen brauche es neue Ansätze in der Modeindustrie – von innovativen Materialien bis hin zu langlebigeren Produkten. Die Konsumentenschützer empfehlen, verstärkt auf Naturfasern zu setzen oder Kleidung länger zu nutzen.

