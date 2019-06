Hitzewelle: 35 Grad und es wird noch heißer

Kein Monat ohne Superlative. Der Mai war so kalt und verregnet, wie schon seit 28 Jahren nicht mehr. Und einen heißeren Juni als den heurigen hat es überhaupt noch nie gegeben. Zumindest seit Beginn der Messgeschichte.

Dafür verantwortlich ist die zweite Hitzewelle, die sich ab Montag aufbäumt und bis Mitte der Woche über das gesamte Land schwappt. Abkühlung von oben wird es, wenn überhaupt, erst in Richtung Wochenende geben. Dann könnte sich die heiße Luft, die aus der Sahara nach West- und Mitteleuropa geführt wird, in einem lauten Donnerwetter entladen.

"Kein Ende in Sicht"

Der Vorhang für die Hitzewelle fällt dabei bereits am Montag: Restwolken machen schnell der Sonne Platz, die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad.

Im Seengebiet schützt der Nebel kurzzeitig gegen den Sonnenstich, bevor es schließlich eine Kopfbedeckung richten muss. "Der Dienstag wird mit 33 Grad noch heißer, das Wetter bleibt stabil, somit steht langen Ausflügen in der Natur nichts mehr im Wege", sagt Christian Ortner, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Auch Mittwoch und Donnerstag nimmt sich die Sonne keinen Urlaub: Die Temperaturen steigen auf zumindest 35 Grad, punktuell sind auch bis zu 38 Grad möglich. "Dann tauchen aber die ersten Signale für Gewitter auf", sagt Ortner. Diese, und die Luft aus Nordwest, leiten in der Nacht auf Freitag vorübergehend eine kühlere Phase ein.

Eine wirkliche Abkühlung verspricht der Freitag mit 31 Grad aber auch nicht. "Am Wochenende steigen die Temperaturen wieder, das Wetter ist aus jetziger Sicht sehr stabil", sagt Ortner. In Oberösterreich deute alles auf einen neuen Hitzerekord hin, aber nur wenig auf Veränderung: "Das hochsommerliche Wetter wird wohl auch in der nächsten Woche weitergehen", sagt Ortner.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at