In Oberösterreichs Wäldern wird derzeit offensichtlich, warum es sprichwörtlich "wie Schwammerl aus dem Boden schießen" heißt. Eierschwammerl, Steinpilze und Co. sind bereits in großer Zahl zu finden, zahlreiche Sammler ziehen auf der Suche nach den saisonalen Köstlichkeiten durchs Land. "Es war heuer abwechselnd feucht und heiß, das sind optimale Bedingungen für Pilze", sagt Otto Stoik.