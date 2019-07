Hitze hat auch Oberösterreich im Griff: Brandgefahr in Wäldern und auf Feldern

Europa leidet unter der Hitze. In Paris hatte es gestern 41 Grad, in Lingen im deutschen Bundesland Niedersachsen 41,6 Grad. In Oberösterrreich ist es zwar nicht ganz so heiß, doch sind für heute 34 Grad vorausgesagt. Und schon jetzt steht fest: Der heurige Sommer wird einer der fünf heißesten seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1766.

Sogar wenn im August die Temperaturen niedriger wären als im Juni und Juli, würde es ein Rekordsommer. Das sagen Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Wegen der Hitzewelle ist es nun in den meisten Regionen Oberösterreichs verboten, Feuer zu entzünden.

Schon mehrmals gab es Brände auf Feldern, wie gestern in Alberndorf (Bezirk Urfahr-Umgebung). Dort gerieten ein Feld und eine Strohpresse in Brand. Doppeltes Pech für den betroffenen Landwirt: Vor wenigen Tagen brannte dessen eigene Strohpresse ab, nun ein Leihgerät. Das Feuerverbot in Wäldern, das auch Rauchen verbietet, wurde in den meisten Teilen Oberösterreichs verschärft.

Video: Die Rekord-Hitze war auch Thema der gestrigen Ausgabe von OÖN-TV.

Ab Samstag wird es schwül

Am Wochenende sinken die Temperaturen auf 29 Grad, es wird gewittrig und regnerisch. Erfrischung dürfte der Montag bringen. Laut Vorhersage wird es zu Wochenbeginn im oberösterreichischen Zentralraum und im Salzkammergut nicht mehr als 22 Grad Celsius haben.

In Oberösterreich war gestern Enns (Bezirk Linz-Land) mit 35,3 Grad der heißeste Ort. Nummer 2 war Schärding mit 35,2 Grad, Nummer 3 Ostermiething (Bezirk Braunau) mit 34,5 Grad. Dahinter folgte ein weiterer Ort im Innviertel, Reichersberg (Bezirk Schärding), mit 34,4 Grad. Es folgten Linz und Wels mit 34,3 Grad sowie Bad Goisern und Weyer mit 34,2 Grad.

Gestiegen sind heuer im Juni und Juli nicht nur die Temperaturen. Markant über dem früheren Durchschnitt liegt auch die Zahl der Hitzetage. Das sind jene Tage, an denen die Temperatur über 30 Grad anstieg. In der Stadt Linz gab es im Zeitraum von 1981 bis 2010 im Durchschnitt je 10,3 Hitzetage, heuer waren es schon 16. Die meisten Hitzetage gab es heuer laut den Aufzeichnungen der Zentralanstalt für Meteorologie an den Messstellen Innsbruck-Universität und im ersten Wiener Bezirk. An beiden Orten gab es diesen Juni und Juli 26 Tage mit Temperaturen von mehr als 30 Grad.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at