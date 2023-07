Hitze geht zu Ende: Wetter wird milder und feuchter

Eine warme Südwestströmung gepaart mit Föhnwind war am Samstag für die schweißtreibenden Temperaturen verantwortlich. Am höchsten kletterte das Thermometer in Braunau mit 36,5 Grad, in Wels wurden 36,3 Grad erreicht.

Auf die Höchstwerte folgte eine Tropennacht, in der die Temperaturen nicht unter 20 Grad fielen: so im Innviertel, in Unterach, Bad Ischl und in Linz. Doch am Sonntag in der Früh begann der Wind von Südwest auf West zu drehen. Die Temperaturen werden daher vor allem in der zweiten Wochenhälfte etwas kühler, das Wetter unbeständiger. "Über Nordeuropa hängt ein Tiefdruckgebiet, und der Mittelmeerraum wird von einem Hoch dominiert", sagt Claudia Riedl, Meteorologin bei GeoSphere Austria. Österreich liege genau dazwischen in der "Luftmassengrenze", daher seien auch Unwetter möglich.

Die Hitzepole am 15. Juli

Der Montag wird "eher unbeständig", am Vormittag ziehen Wolken durch, im Mühlviertel sind Regengüsse möglich. Dennoch scheint weitverbreitet die Sonne mit Höchstwerten von 31 Grad. Am Abend gibt es vor allem im Salzkammergut Regenschauer. Am Dienstag wird es noch einmal sonnig mit bis zu 32 Grad, am Abend sind Gewitter möglich.

Am Mittwoch macht sich der Westwindeinfluss am stärksten bemerkbar. Mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 60 km/h treibt er viele Wolken vor sich her. Regenschauer und Gewitter sind wahrscheinlich, bei Höchstwerten bis zu 30 Grad. "Wir bleiben auf der warmen Seite", sagt Meteorologin Riedl. Am Donnerstag "bleiben wir in der Westströmung", die Temperaturen erreichen maximal 28 Grad. Am Freitag sollte dann "einiges an Regen fallen, den wir in Oberösterreich dringend brauchen". Das Wetter am kommenden Wochenende sollte dann "ganz passabel" werden, mit angenehmen Temperaturen um die 26 bis 27 Grad.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler