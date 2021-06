Wir verbringen derzeit nicht nur die längsten Tage des Jahres, sondern auch die wärmsten Nächte. Die Meteorologen sprechen hier von "Tropennächten" – wenn also die Temperaturen nächtens nicht unter 20 Grad absinken. Auch wenn am morgigen Sonntag die Spitze dieser ersten Hitzewelle (Maximalwerte bis 36 Grad) vorerst erreicht wird, müssen wir uns abseits davon aber noch auf weitere Nächte, in denen uns die Hitze den Schlaf raubt, einstellen. Laut Michael Butschek von der Zentralanstalt für