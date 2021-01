Hitlergruß: Ermittlungen gegen Lockdown-Gegner

Sie fahren im ganzen Bundesgebiet von Stadt zu Stadt und haben in den vergangenen Tagen auch in Oberösterreich Station gemacht: In Linz, Gmunden, Schärding, Ried und Braunau äußerten Lockdown-Gegner zuletzt lautstark ihren Unmut über die Maßnahmen der Bundesregierung. Maskenpflicht und Mindestabstand wurden dabei, wie berichtet, weitgehend ignoriert.

Für einige Kundgebungsteilnehmer in Braunau am vergangenen Samstag dürfte das aber das geringere juristische Problem sein: Die Polizei hat gegen etwa 50 Personen Ermittlungen wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung eingeleitet. Die in weiße Schutzanzüge gekleideten Demonstranten posierten für ein Foto vor dem Geburtshaus Adolf Hitlers. Einige von ihnen sollen dabei die Hand zum Hitlergruß erhoben haben. "Derartiges Verhalten, insbesondere an diesem Ort, ruft den Verfassungsschutz auf den Plan", bestätigt Polizeisprecher David Furtner. Aufgedeckt hat den Fall die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde. Sie hatte das entsprechende Foto in sozialen Medien entdeckt und an die Polizei weitergeleitet.

Sollte es zu einem Prozess kommen, droht den Beteiligten Haft: Auf NS-Wiederbetätigung stehen bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe.

