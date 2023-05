"Hitler wird uns leider immer bleiben"

Hannes Waidbacher hatte sogar Google bemüht. Nicht die Suchmaschine, sondern deren Betreiber. Um Braunau und Hitler zumindest nicht immer unmittelbar miteinander zu verknüpfen. Doch der Bürgermeister erhielt keine Antwort. „Die Geburt Hitlers wird uns hier leider immer bleiben“, sagte er gestern bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion in Linz, an deren Ende Waidbacher dann zumindest eine klare Antwort zur Zukunft des Hauses erhielt, in dem Hitler am 20. April 1889 geboren wurde.