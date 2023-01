Hitler-Haus: Umbau soll 20 Millionen Euro kosten

Der Einzug der Polizei in die Salzburger Vorstadt 15 in Braunau verzögert sich weiter, erst 2026 soll es so weit sein. Als vor drei Jahren die Pläne für den lang diskutieren Hitler-Haus-Umbau präsentiert wurden, war noch die Rede von einem Umzug im Jahr 2023. Seither ist wenig öffentlich Sichtbares am Haus passiert: Einzig Vorsondierungen und Probeschürfe seien bereits abgeschlossen, heißt es auf OÖN-Anfrage aus dem Innenministerium.