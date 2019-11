Hitler-Haus: "Nicht einfach verschweigen, was hier war"

Am gestrigen Braunauer Wochenmarkt war das Geburtshaus Hitlers reges Gesprächsthema. "Hoffentlich hat der jahrelange Streit nun endlich ein Ende", hörte man eine Frau sagen. Eifriges Kopfnicken bei anderen. Mit der Entscheidung, dass in das Haus in der Salzburger Vorstadt das Bezirkspolizeikommando und die Polizeiinspektion Braunau einziehen werden, sind die Braunauer durchwegs zufrieden. "Nach 70 Jahren Hin und Her ist es gut, dass Ruhe einkehrt", sagt Josef Kasinger.

Zustimmung gibt es auch von Bürgermeister Hannes Waidbacher (VP): "Mit dieser Entscheidung wird ein klares Zeichen gesetzt." Handlungen, die dem Verbotsgesetz zuwiderlaufen, können dadurch hintangehalten werden, betont Waidbacher.

Bedenken gibt es aber auch. Für Zeitgeschichte-Obmann Florian Kotanko ist eines sehr wichtig: "Es soll im oder am Haus erkennbar sein, was gewesen ist. Wir dürfen nicht einfach verschweigen oder verdrängen, sondern müssen faktenbasiert und aufklärerisch darstellen, was hier war." Nach Empfehlung einer Expertenkommission soll eine "tiefgreifende architektonische Umgestaltung den Wiedererkennungswert und die Symbolkraft des Gebäudes dauerhaft unterbinden", die OÖN berichteten.

Genau darin aber sieht Ingo Engel, Stadtvereinsobmann und früherer Stadtbaudirektor, die Herausforderung: "Seit den 70ern gibt es einen Bebauungsplan, um die Altstadt zu erhalten. Würde jetzt etwas völlig Geschichtsfremdes entworfen werden, ist das eine schwierige Sache", sagt er.

Überrascht ist Christoph Zelenka, Lebenshilfe-Obmann aus Braunau. Denn in der Vergangenheit war der Wiedereinzug der Lebenshilfe ins Hitler-Haus Thema gewesen. "Uns hätte es schon gefallen, Menschen mit Beeinträchtigungen in dem Haus unterzubringen. Das wäre ein Signal gewesen, weg von der Belastung hin zum Positiven", sagt er. Die künftigen Nutzer des Gebäudes, die Beamten des Bundespolizeikommandos Braunau, gaben gestern auf OÖN-Anfrage keine Stellungnahme ab.

