Hitler-Geburtshaus: Streit geht weiter

Das werden echte Richter zu beurteilen haben und keine Parteisoldaten.



Immerhin hat man sich bei der Bewertung vorher "leicht" verschätzt, aus 0,31 Mio. EUR sind dann mehr als 1,5 Mio. EUR geworden plus Prozesskosten.



Man wusste von Anfang an, dass der bezahlte Entschädigungsbetrag zu gering ist, aber mit einem höheren hätte man die Enteignung politisch nicht durchdrücken können. Eine ziemlich verlogene Geschichte, aber was will man von diesen Pseudoideologen auch anderes erwarten.