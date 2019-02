Gericht: Hitlers Geburtshaus ist 1,5 Millionen Euro wert

Der Preis (1,5 Millionen Euro) ist nach wie vor viel zu niedrig.



Wenn jemand (auch die Republik) etwas haben will, muss man den Preis zahlen, den der Eigentümer dafür haben will.

Ausgenommen Öffentliche Infrastruktur.



Schon die Enteignung (in welchem Interesse) ist eher fragwürdig.



Die rechtsorientiert Gesinnten werden sich so und so nicht von diesem Ort fernhalten lassen. Warum auch ?

Schließlich sind ja andere faschistische Erinnerungen (zB: Bilder von Dr. Dollfuß) auch nicht verboten, oder ?