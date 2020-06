Hirsche von Wolf gerissen?

Jäger entdeckten am Freitag am Abend im Revier Tragl in Steyrling zwei getötete Hirschkühe entlang des Wanderwegs auf die Kremsmauer und alarmierten sofort den Wolfsbeauftragten des Landes Oberösterreich, Georg Schmidinger. "Ich war am Samstag um 9 Uhr vor Ort, um eine Rissbegutachtung durchzuführen", sagt der für den Bezirk Kirchdorf zuständige Wolfsbeauftragte. Die tödlichen Bissverletzungen seien durch "hundeartige Beutegreifer" entstanden, sagte der Experte. Er führte DNA-Abstriche durch und schickte diese zur Analyse an die Veterinärmedizinische Uni in Wien. Ein Ergebnis solle in rund drei Wochen vorliegen.

Erst kürzlich bestätigte die DNA-Analyse einen Wolfsriss in Vorderstoder. Dort hatte ein Wolf ein Reh getötet. Dieser Wolf dürfte aus Italien stammen.