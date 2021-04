Am 20. März war es wieder so weit, es war Äquinoktium. Äquiwie? Äquinoktium, also Tagundnachtgleiche. Tag und Nacht dauerten gleich lange. Wir befinden uns also in jenem Quartal, in dem die Tage nicht nur länger sind als die Nächte, sondern auch immer länger dauern. Kurz: Frühling. Und das macht etwas mit uns.