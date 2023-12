Himmlische Kekserl und der Duft der Kindheit

Hoch über den Dächern von Linz liegt Kekserlduft in der Luft – im obersten Stock des Generationenhauses der Ordensgemeinschaft der Elisabethinen kneten Sr. Rita (60) und Sr. Luzia (33) den Teig für die Husarenkrapferl. "Die absoluten Lieblingskekserl meiner Oma", sagt die junge Ordensfrau aus Regau, für die der Advent die allerschönste Zeit im kirchlichen Jahreskreis ist. "Auch wegen der Lichtersymbolik, schließlich bedeutet mein Name Luzia ja die Leuchtende." Die junge Frau leitet das Generationenhaus des Ordens, das seit drei Jahren besteht und in dem rund 70 Menschen leben.

"Adventfeeling" im Kloster

In der Vorweihnachtszeit wird bei den Elisabethinen – 32 Schwestern leben im Kloster in Linz, sechs in Wien – intensiver gebetet und mehr gesungen als im übrigen Jahr. "Da kommt immer richtiges Adventfeeling auf", sagt Sr. Rita, die heuer ihren 60. Geburtstag gefeiert hat. Die Leiterin der Krankenhausseelsorge im Ordensklinikum Elisabethinen, die täglich mit vielen schwer kranken Menschen zu tun hat, spielt gern Gitarre und begleitet ihre Mitschwestern beim Singen, am liebsten zum Lied "Maria durch ein Dornwald ging". Aufgewachsen ist sie in einer kinderreichen Familie in Schardenberg bei Schärding, wo es sie noch immer hinzieht.

"Dort hab ich als Kind in den Wochen vor Weihnachten den Kekserlduft inhaliert. Das merkt man sich halt ein ganzes Leben lang", sagt sie. Viele Jahre hat sie im Dezember gemeinsam mit ihrer Mutter gebacken. "Die Mama ist jetzt im Altersheim. Zu Weihnachten bringe ich ihr Zitronenkekserl, die mag sie am liebsten."

Mittlerweile ist der Teig längst fertig, Sr. Rita und Sr. Luzia haben Husarenkrapferl geformt und mit Marmelade befüllt. Jetzt kommen die Kekserl ins Backrohr. Und schon erfüllt der Duft von Kekserln die Dachgalerien hoch über Linz.

Noch sind es acht Tage bis zum Heiligen Abend, der bei den Elisabethinen familiär gefeiert wird. "Am 24. Dezember haben wir viel zu tun. Wir besuchen alle Patienten im Krankenhaus, die nicht nach Hause gehen können, und bringen ihnen Weihnachtskekserl vorbei – das sind jedes Jahr 250 bis 300 Menschen." Auch die Weihnachtsandacht wird gemeinsam mit Patienten und Angehörigen gefeiert.

Üppig gegessen wird am Heiligen Abend nicht. Für die Ordensfrauen gibt’s Anissemmerl. Das ist Tradition. Haben die Schwestern auch Wünsche ans Christkind? "Ja, dafür gibt’s eine extra Geschenkbox, die wir mit unseren Wünschen befüllen", sagt die 33-Jährige, deren Weihnachtswunsch im Vorjahr war, eine Andacht musikalisch mitzugestalten.

"Man kann sich aber auch eine Winterjacke oder Schuhe wünschen", sagt sie – und lacht. Die Weihnachtsfeiertage werden die beiden zu Hause bei ihren Familien verbringen. Dort, wo sie aufgewachsen sind und wo der Kekserlduft der Kindheit in der Luft liegt.

