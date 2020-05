Hilflose Frauen gerettet

Einer fürsorglichen Nachbarin und einem aufmerksamen Essenszusteller verdanken zwei Mühlviertlerinnen, dass sie wieder auf dem Weg der Besserung sind.

Irgendwann zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ist eine 89-Jährige in ihrem Einfamilienhaus in Mauthausen (Bezirk Perg) gestürzt und lag hilflos am Boden. Am Sonntag rief ihre Nachbarin zufällig an, und so konnte die Pensionistin ihre Notlage schildern. Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Mauthausen schlugen ein Fenster ein und fanden die am Boden liegende Frau. Sie war noch ansprechbar und wurde in ein Spital nach Linz gebracht.

Ähnlich bange Stunden hatte eine 75-jährige Frau in Freistadt am Freitag. Sie blieb nach einem Sturz hilflos am Bauch liegen. Erst am Samstag ist die alleinlebende Mühlviertlerin gefunden worden. Der Zusteller, der ihr Mittagessen bringen wollte, alarmierte die Polizei, weil die 75-Jährige nicht auf sein Läuten reagierte. Die Feuerwehr öffnete die Tür und rettete die Rentnerin aus ihrer Notlage. Die Frau wurde stark dehydriert in das Klinikum Freistadt eingeliefert.

