Hilfe über alle Grenzen hinweg: "Die Politik müssen wir dafür ausblenden"

Das Rote Kreuz arbeitet unter Volllast. Seit zwei Jahren stehen die Helfer im Pandemie-Dauereinsatz. Nun kommt in dieser Ausnahmesituation noch die Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine dazu. 3000 Schlafstellen haben die Helfer binnen weniger Tagen in Oberösterreich aus dem Boden gestampft. Aber auch in der Ukraine und ihren Nachbarländern steht das Rote Kreuz im Einsatz. Gemeinsam mit den OÖNachrichten startet das Rote Kreuz nun die Aktion "Oberösterreich hilft der Ukraine". Präsident Walter Aichinger erklärt im Interview, wie wir jetzt den Menschen in der Ukraine und jenen, die geflüchtet sind, helfen können.

Seit zwei Jahren Pandemie und jetzt auch noch Krieg in Europa. Hält das Rote Kreuz diese Belastung durch?

Es geht nicht locker, aber das Engagement unserer Mitarbeiter und der freiwilligen Helfer ist enorm. Innerhalb weniger Tage haben wir in Oberösterreich 3000 Plätze für Kriegsflüchtlinge bereitgestellt. Sollte der Bedarf steigen, könnten wir das auch nochmals aufstocken. Derzeit sind die meisten Flüchtlinge aber nur auf der Durchreise. Sie bleiben ein bis zwei Nächte in Oberösterreich, um Kräfte für die Weiterreise zu sammeln.

In welche Länder gehen die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine?

Frankreich, Spanien oder Italien nennen viele als ihr Ziel. Es sind die Länder, in denen zahlreiche Ukrainer früher als Erntehelfer gearbeitet haben. Dort haben sie Bekannte, dort finden sie einen Anknüpfungspunkt.

Wie viele Flüchtlinge werden längere Zeit in Oberösterreich bleiben?

Diese Einschätzung ist sehr schwierig. Es sind derzeit vor allem Frauen und Kinder, die in Österreich ankommen. Die Männer sind in der Ukraine geblieben, um ihre Heimat zu verteidigen. Diese Mütter und ihre Kinder werden, sobald es geht, wieder zurückgehen, damit die Familien wieder vereint sind. Wann das möglich ist, kann derzeit niemand vorhersagen. Die Lage kann sich aber auch schnell ändern, sollte es in der Ukraine zu Vertreibungen kommen. Dann müssen wir damit rechnen, dass eine wachsende Zahl von Menschen auch bei uns um Asyl ansuchen wird.

Auf beiden Seiten des Krieges in der Ukraine läuft die Propagandamaschine. Es ist schwierig, Informationen aus den Krisengebieten zu verifizieren. Woher bezieht das Rote Kreuz seine Informationen?

Wir haben Leute vor Ort. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den Nachbarländern wie Polen oder Moldawien. Die Berichte dieser Mitarbeiter werden zu einem Lagebild zusammengefasst. Ich glaube, da sind wir gut aufgestellt.

Vor allem die Staaten in Osteuropa nehmen derzeit massiv Kriegsflüchtlinge auf. Bei der großen Fluchtbewegung im Jahr 2015 haben sich diese Staaten großteils geweigert, Menschen aufzunehmen. Wie erklären Sie sich dieses Umdenken?

Dieses Mal sind es Menschen aus demselben Kulturkreis, die an der Grenze stehen und auf Hilfe hoffen. Die Menschen sprechen dieselbe Sprache, haben denselben historischen Hintergrund. Diese Gemeinsamkeiten schaffen Mitgefühl und Verständnis für die verzweifelte Lage der Geflüchteten. Wir merken, dass auch in Österreich die Akzeptanz dieses Mal größer ist als vor sechs Jahren.

In den vergangenen Wochen haben sich zahlreiche private Initiativen gebildet, die helfen wollen. Wie können wir die Menschen in der Ukraine am besten unterstützen?

Am sinnvollsten ist es, Geld zu spenden. Damit können wir unsere Kollegen vor Ort gezielt dabei unterstützen, jene Waren zu kaufen, die am dringendsten gebraucht werden. Sie wissen am besten, woran es mangelt.

Viele Menschen in Oberösterreich haben Angst. Kaliumjodid-Tabletten sind in den Apotheken immer wieder ausverkauft, die Nachfrage nach Geigerzählern hat sich vervielfacht.

Es ist richtig, dass die größte Gefahr für uns von den Kernkraftwerken in der Ukraine ausgeht. Soweit wir wissen, sind diese Kraftwerke aber so gebaut, dass sie auch direktem Beschuss standhalten können, ohne dass es zu einem massiven Störfall kommen würde. Auch wenn die Kraftwerke vom Stromnetz abgeschnitten werden sollten, funktionieren sie weiterhin. Es gibt keinen Grund derzeit, in Panik zu verfallen.

Es ist die Kernhaltung des Roten Kreuzes, in allen Konflikten neutral zu bleiben. Fällt das bei einem Angriffskrieg wie in der Ukraine nicht manchmal schwer?

Diese Haltung ist die Grundbedingung dafür, dass wir in allen Ländern aktiv sein können. Das Rote Kreuz hilft auch in Russland. Zahlreiche Menschen aus dem Osten der Ukraine sind dorthin geflüchtet. Diese Flüchtlinge werden von der dortigen Rotkreuz-Landesorganisation unterstützt, und wir unterstützen die Kollegen dabei, wo wir können. Wir wollen allen Menschen helfen, dafür müssen wir die Politik ausblenden.