Hilfe per Sprachnachricht: Land baut psychologische Betreuung aus

Nicht mehr nur per Anruf, auch per Sprachnachricht oder Chatnachricht sollen Jugendliche künftig beim Land Oberösterreich psychische Hilfe erhalten können. Man wolle so auf die Ansprüche der Jugendlichen reagieren, sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). „Wir müssen die Jungen dort abholen, wo sie sind. Vielen fällt es leichter, über ihre Probleme zu schreiben oder kurze Sprachnachrichten aufzunehmen.“

Eine Online-Plattform, auf die die Nachrichten hochgeladen werden können, sei aktuell in Arbeit. Auch solle das Service künftig nicht nur Jugendlichen zur Verfügung stehen.

„Natürlich haben wir aktuell sehr viele Problemfelder zu bearbeiten“, sagt Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (VP). „Aber wir dürfen auch nicht auf unsere Jugendlichen und auf unsere Zukunft vergessen.“

Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (VP). Bild: VANESSA EHRENGRUBER

Mehr Antidepressiva

Die Corona-Pandemie habe schwere Auswirkungen auf die Psyche von Jugendlichen: Essstörungen, Depressionen und das Gefühl von Einsamkeit hätten zugenommen. Die Menge der verschriebenen Antidepressiva sei laut Sozialressort des Landes Oberösterreich um 41 Prozent angestiegen. Jährlich würden 350.000 Informationsanfragen eingehen. 19.000 Beratungen stattfinden.

Aber auch viele Eltern würden beim Jugendservice des Landes um Hilfe bitte. Vieles ist unklar: „Die Eltern fragen etwa, was Selbstverletzung jetzt wirklich bedeutet und ab wann sie vorliegt“, sagt Hattmannsdorfer. „Aber unsere Hauptaufgabe ist, zu enttabuisieren. Die Menschen dürfen keine Angst mehr haben, über ihre Probleme zu sprechen.“