Hilfe für Talente: Stars radeln um den Attersee

15 Runden um den Attersee, 705 km und mehr als 3800 Höhenmeter für einen guten Zweck: Sport-Stars wie Thomas Sykora, Hannes Trinkl, Hans Enn oder Formel-E-Pilot Maximilian Günther und viele weitere Legenden werden die beiden Unternehmer und ambitionierten Radsportler Michael Stadlmann und Gerhard Eder bei ihrem Projekt begleiten. Der Reinerlös geht an die Skimittelschule Windischgarsten, den Ruderverband, Kart-Talent Niklas Schaufler und Tennis-Hoffnung Alexander Schenk. OÖN-Leser können drei Startplätze gewinnen und die Gruppe je eine Runde lang begleiten: mitspielen unter nachrichten.at/gewinnspiele.

Start ist am Freitag, 27. August, um 17 Uhr beim Hotel Grafengut in Nußdorf am Attersee, gefahren wird im Uhrzeigersinn etwa 24 Stunden lang.

Weitere Teilnehmer werden Andi Goldberger und die Ex-Radprofis Rene Haselbacher und Roland Königshofer sein, sowie Ex-Teamspieler Andreas Ivanschitz, Beachvolleyballer Oliver Stamm und Star-Winzer Leo Hillinger.