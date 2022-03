Hilfe für die Ukraine: Hier können Sie mit Sach- und Geldspenden helfen

Seit mehr als einer Woche tobt der Krieg in der Ukraine. Und mit jedem weiteren Tag verdoppelt sich das Leid und die Not der Zivilbevölkerung. Güter des täglichen Bedarfs wie Lebens- und Hygienemittel sowie Bargeld werden knapp.

Umso wichtiger werden Hilfslieferungen und Spenden aus dem Ausland. Doch wo und wie kann in Oberösterreich gespendet werden? Wir bieten eine Übersicht der größten Hilfsorganisationen.

Die Volkshilfe Oberösterreich nimmt in ihren 22 Shops (Adressen und Öffnungszeiten auf www.volkshilfe-ooe.at) sämtliche Sachspenden (wenn möglich schon vorsortiert und beschriftet) entgegen. Gebraucht werden:

Hygieneartikel für Babys, Kleinkinder und Frauen (wie etwa Feuchttücher, Windeln, Seife, Shampoos)

Verbandsmaterial: Binden, Kompressen, Pflaster, Watte etc.

Wolldecken, Schlafsäcke

Stirnlampen mit Batterien

Babynahrung (Milchpulver, konservierte Lebensmittel)

Nicht verderbliche Lebensmittel (Konserven)

Originalverpackte Medikamente: fiebersenkende Schmerzmittel, Antibiotika für Kinder und Erwachsene, Blutdruckmittel

Geldspenden: Spendenkonto der Volkshilfe Österreich (IBAN AT77 6000 0000 0174 0400, Verwendungszweck "Nothilfe Ukraine") oder direkt auf www.volkshilfe.at. Mit dem Spendengeld wird die Schwesternorganisation in Czernowitz im Südwesten der Ukraine bei der Versorgung der zu erwartenden großen Fluchtbewegung unterstützt, die Sachspenden werden von dort aus verteilt.

Freiwillige Helfer, die Waren in den Shops sortieren und verpacken (Infos: Tel. 0732/34050).

Platz für Flüchtlinge: Meldung von privaten Quartieren unter Tel. 0732/7720/16 200 bzw. unter nachbarschaftshilfe@ooe.gv.at.

Nicht benötigt werden hingegen Kleidung und aus Platzgründen Tuchenten und Polster.

Das Rote Kreuz Oberösterreich nimmt in Ermangelung der Infrastruktur ausschließlich Geldspenden entgegen: Raiffeisenlandesbank OÖ, Verwendungszweck "Ukraine", AT83 3400 0002 0011 3654, SWIFT: RZ00AT2L bzw. Spendenkonto des Österreichischen Roten Kreuz: "Ukraine – Hilfe für Menschen im Konflikt"; IBAN AT57 2011 1400 1440 0144 BIC GIBAATWWXXX

Die Caritas Oberösterreich bietet Helfern folgende Möglichkeiten:

Freiwillige Helfer können sich auf der Website www.fuereinand.at registrieren. Sie erhalten dann Infos darüber, wo gerade helfende Hände gebraucht werden.

Überweisung von 25 Euro für ein Nothilfepaket (bestehend aus Zucker, Mehl, Tee, Sonnenblumenöl, Butter und Lebensmittelkonserven) bzw. weitere Geldspenden auf das Spendenkonto der Caritas für Menschen in Not, RLB OÖ, IBAN AT20 3400 0000 0124 5000 (Verwendungszweck "Nothilfe Ukraine"); Online-Spenden unter www.caritas-ooe.at

Tierfreunde wollen mit Futterspenden helfen

Auch Tiere sind von dem Krieg in der Ukraine betroffen. Futter für Haus- und Nutztiere ist schon jetzt knapp. Dazu kommt, dass viele Ukrainer ihre Tiere auf die Flucht mitnehmen, die ebenfalls versorgt werden müssen.

In den sozialen Netzwerken formieren sich derzeit viele Tierfreunde, die helfen wollen. Einer von ihnen ist Hundezüchter Thomas Perkmann aus St. Ulrich im Mühlkreis, der mit seiner Frau via Facebook um Sachspenden gebeten hat. Die Resonanz sei riesig, sagte Perkmann: „Wir haben schon eine Tonne Futtermittel, aber auch Sachspenden für Menschen bekommen.“ Die Waren wollen die Helfer mit drei privaten Fahrzeugen zu einem rumänischen Zuchtverband im Grenzgebiet bringen, der diese dann in die Ukraine weiterleitet.

Die Pfotenhilfe Lochen kündigte an, Flüchtlingen eine vorübergehende Unterkunft und medizinische Versorgung ihrer Tiere in Pflegestellen anzubieten. Unter info@pfotenhilfe.at werden weitere Pflegestellen gesucht.