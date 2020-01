Hilfe für Australien: Spendenlauf bringt Linz in Bewegung

Die Niederschläge löschten zwar nicht alle Brände, die seit mehr als vier Monaten an der Ostküste wüten, halfen aber dabei, sie einzudämmen. Helfen, das will am Sonntag auch die Linzer Laufgemeinschaft. Weil viele Australier durch die Feuer alles verloren, was sie hatten, holten der oberösterreichische Fitness-App-Entwickler "Runtastic" und der Runners Store Linz einen internationalen Spendenlauf in die Landeshauptstadt.

Der "Relief Run" soll die Katastrophenhilfe des australischen Roten Kreuzes unterstützen. In Linz beginnt er am Sonntag, 19. Jänner, um 9 Uhr in der Hauptstraße 28 in Urfahr. In drei Gruppen können gemeinsam fünf, zehn oder 21 Kilometer absolviert werden. Mit einer Anmeldung unter reliefrun.com.au wird die Registrierungsgebühr von 50 Dollar direkt an das Rote Kreuz überwiesen. Auch vor Ort sind Spenden möglich.

> Lesen Sie dazu auch unseren Oberösterreicher des Tages

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.