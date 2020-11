Hightech für Suchaktionen: Drohne hat selbst im dichten Wald den Durchblick

Bei der Suche nach vermissten Menschen zählt jede Minute. Oft wird die Suche aus der Luft unterstützt. Helikopter mit Wärmebildkameras sind eine gefragte Hilfe bei den Suchmannschaften.

Doch wenn das Suchgebiet von dichter Vegetation bedeckt ist, stoßen sie schnell an ihre Grenzen. Denn entweder verdecken die Bäume den Untergrund zu stark oder die sonnenbestrahlten Blätter haben eine ähnliche Temperatur wie die gesuchte Person.

Eine neue Technologie, die unter Leitung von Oliver Bimber vom Institut für Computergrafik an der JKU entwickelt wurde, könnte künftig die Suche nach Vermissten erheblich erleichtern.

Den Forschern ist es – vereinfacht gesagt – gelungen, den Wald auf den Suchbildern verschwinden zu lassen. Dazu haben sie ein Verfahren, das in der Astronomie bereits Anwendung findet, modifiziert. "Das Ganze funktioniert auf dem Messprinzip synthetischer Aperturen, wie es schon bei Radioteleskopen genutzt wird", erklärte Bimber. Ist etwa der Durchmesser eines Radioteleskops nicht groß genug für eine gute Signalqualität, werden einfach mehrere Teleskope vernetzt, um rechnerisch ein Signal zu erzeugen, das jenem eines viel größeren Teleskops entspricht.

Bimber und sein Team haben nun eine Drohne entwickelt, die nach diesem Prinzip funktioniert. Der Prototyp versucht dabei nicht, Personen in einzelnen Wärmebildern zu detektieren, sondern kombiniert mehrere Einzelaufnahmen zu einem Integralbild. Und erst dieses wird mit Hilfe von Deep-Learning-Verfahren klassifiziert, also von künstlicher Intelligenz ausgewertet. Während eine Aufnahme mit einer normalen Linse eine so hohe Tiefenschärfe hat, dass eine vermisste Person fast vollständig verdeckt ist, hat das Integralbild der künstlich erzeugten riesigen Linse nur eine ganz geringe Tiefenschärfe. "Indem wir diese Linse auf den Waldboden fokussieren, wird alles über dem Boden, also etwa die ganzen Bäume, so unscharf, dass es im Integralbild verschwindet, und die vermisste Person wird erkennbar", erklärte der Wissenschafter.

"Die Prototypen funktionieren wirklich gut, wir haben eine Erkennungsrate von 87 bis 95 Prozent, trotz starker Verdeckung", sagte Bimber. Mit herkömmlichen Einzelbildern würde man dagegen lediglich eine Erkennungsrate von unter 25 Prozent erreichen.

Das Verfahren eignet sich aber nicht nur für zivile Such- und Rettungseinsätze, sondern auch in anderen Bereichen wie Überwachungsaufgaben der Polizei oder des Militärs, bei autonomen Fahrzeugen oder Wildbeobachtungen.

