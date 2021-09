"Hier treffen sich Junge aus allen Ecken der Welt"

Der Ruf ging in die ganze Welt hinaus. 100 Studierende wurden von der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) und der Ars Electronica zum ersten "Festival University" eingeladen. Und das Echo war enorm: mehr als doppelt so viele Studierende meldeten sich an. Seit 30. August widmen sich die Studierenden aus 41 Ländern Fragen der Zukunft. Gestern bekamen sie dabei prominente Unterstützung: Bildungsminister Heinz Faßmann (VP).

"Hier treffen viele junge Menschen aus allen Ecken der Welt zusammen", sagt Faßmann und wendet sich einer kleinen Gruppe Studierender zu: "Wer von euch studiert denn eigentlich Technik?" Nur wenige zeigen auf, die Mehrzahl studiert Kunst und Wissenschaft. "Sehr schön, dann haben wir hier ja einen perfekten Mix. Lasst uns an einer besseren Welt arbeiten", sagt Faßmann.

"Die Festival University vereint Studierende mit unterschiedlichen Geschichten und fachlichen Hintergründen", sagt JKU-Rektor Meinhard Lukas. "Wir möchten ihnen eine Plattform geben und sie anregen, fachliche Grenzen zu überwinden." "Daheim habe ich ja Literatur- und Sprachwissenschaft studiert", sagt Chienn Tai aus Taiwan. "Hier haben wir die Möglichkeit, gemeinsam mit Technikern, Forschern und anderen Fachexperten zusammenzuarbeiten." Tai ist eine von 19 Studierenden, die gestern in der LIT Factory am JKU-Campus einen Workshop zum Thema Kreislaufwirtschaft besuchte. Die Jugendlichen recyceln Kunststoffe, aus geschredderten Flaschenverschlüssen werden Frisbees gemacht.

Mit 440.000 Euro wird die Festival University vom Land Oberösterreich und Bildungsministerium gefördert. "So können wir den internationalen Studierenden auch all die Möglichkeiten, die sie hier in Oberösterreich haben, zeigen", sagt Forschungslandesrat Markus Achleitner (VP). Noch bis 17. September findet die Festival University unter dem Motto "Transform your world" am JKU-Campus und online statt. "Ich bin gespannt, zu welchen Ergebnissen die Teilnehmenden kommen", sagt Gerfried Stocker, Geschäftsführer der Ars Electronica.