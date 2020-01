Es ist kein gutes neues Jahr. Die roten Laternen, die in China so eng mit Glück und Freude verbunden sind, zieren nur spärlich die Fassaden der Häuser. Große Feierlichkeiten sind ausgefallen, viele Familien mussten den Jahreswechsel am 25. Jänner, ein traditionelles Familienfest, getrennt voneinander verbringen.