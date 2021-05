Auch wenn das Fauteuil von Oma und Opa noch so geschwungen ist: Tapezierermeister Josef Hundsberger in Ottensheim, nach außen hin als "ganz normaler" Raumausstatter getarnt, kriegt jede Kurve. In einer kleinen, feinen Werkstatt vollbringt er mit zwei Mitarbeitern wahre Handwerkswunder mit Rosshaar, verkupferten Stahlfedern, Jute und Edelstoffen. Die Zauberwörter heißen Rautentechnik und Handschnürung.