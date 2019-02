Neuer Falstaff: Hier isst man am besten

Das Steirereck in Wien ist erneut zum besten Restaurant Österreichs gewählt worden.

Lukas Nagl vom „Bootshaus“ in Traunkirchen hat sich in Oberösterreich an die Spitze gekocht. Bild: OÖN

Küchenchef Heinz Reitbauer vom Steirereck in Wien darf sich freuen. Mit dem Maximum von 100 Punkten wurde er auch heuer vom brandheiß erschienen Gourmet-Guide Falstaff zum besten Koch Österreichs gekürt. Dem Steirereck folgen mit je 99 Punkten Döllerer in Golling, ex aequo mit dem Landhaus Bacher in Mautern, den Gebrüdern Obauer in Werfen, Silvio Nickol vom Coburg in Wien und Simon Taxacher in Kirchberg in Tirol. 98 Punkte errangen Mraz & Sohn in Wien, der „Chefs Table“ im Schualhus im Hotel Rote Wand in Lech am Arlberg, das Saag in Techelsberg am Wörthersee des St. Valentiners Hubert Wallner und das Ikarus im Hangar-7 in Salzburg mit je vier Gabeln.

Als bester Oberösterreicher konnte Lukas Nagl, der Küchenchef des Restaurants „Bootshaus“ im Hotel „das Traunsee“ in Traunkirchen punkten. Er steigerte sich um zwei Punkte auf 96 und ließ den Mühltalhof der Familie Rachinger in Neufelden im Mühlviertel hinter sich, der einen Punkt verlor, nun bei 95 Punkten hält und seit einem Jahr von Junior Philip Rachinger geführt wird. Vater Helmut Rachinger, der sich mit dem „Fernruf 7“ gegenüber dem Mühltalhof eine neue Wirkungsstätte schuf, landete auf Anhieb bei 88 Punkten und zwei Gabeln. Bester Koch im Großraum Linz ist nach wie vor Erich Lukas mit seiner „Verdi“, der allerdings einen Punkt auf 94 Punkte verlor und eine seiner vier Gabeln einbüßte.

Für den Gourmetguide Falstaff voten die Gäste. Für den aktuellen Führer gaben 18.800 Gäste mehr als 255.000 Bewertungen s ab.

Die Zahl der Top-Restaurants, die mit vier Gabeln - der höchsten Auszeichnung - bewertet sind, stieg im Vergleich zum Vorjahr österreichweit von 29 auf 36. Drei davon befinden sich in Oberösterreich.

Balthasar Hauser erhielt für den "Stanglwirt" in Kitzbühel die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Er hatte im Alter von 17 Jahren den Betrieb seiner Mutter übernommen und das einfache Gasthaus in ein Biowellnesshotel verwandelt. Neu war heuer der Vöslauer Award für Nachhaltigkeit & Innovation, der an das "Floh" in Niederösterreich ging. Das beste Wiener Beisl wurde "Pichlmaiers zum Herkner".

Zum Gastronomen des Jahres wurde Joji Hattori vom japanischen Restaurant "Shiki" in Wien gekürt, der auch ein international tätiger Dirigent ist. Willi Klinger, Gastwirts-Spross aus Gaspoltshofen, wurde als Geschäftsführer der Österreich Weinmarketing als bester internationaler Botschafter ausgezeichnet. Fabian Günzels "Aend" in Wien wurde zur Eröffnung des Jahres gekürt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema