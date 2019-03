Hiegelsberger will ein Hundeverbot auf Oberösterreichs Almen

LINZ. Der Agrar-Landesrat lässt das nun juristisch prüfen - Alleingang Oberösterreichs möglich.

Mit dem Hund auf der Alm: Leider kann es dabei zu brenzligen Situationen mit den Almkühen kommen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Wir werden ein Hundeverbot auf den Almen prüfen: Ist es rechtlich möglich? Und wo wäre es sinnvoll?" Damit ließ Agrar-Landesrat und Bauernbund-Obmann Max Hiegelsberger (ÖVP) gestern auf einer Pressekonferenz in Linz aufhorchen. "Risiken für Almbauern vermindern - Zukunft der Almen sichern" lautete das Thema. Hiegelsberger nahm es zum Anlass, um auf den erstinstanzlichen Entscheid des Landesgerichts Innsbruck zu reagieren, das einen Tiroler Landwirt nach einer tödlichen Kuh-Attacke auf eine Wanderin zu einer Schadenersatzzahlung von 490.000 Euro verurteilt hatte (die OÖN haben berichtet).

Der Hund, den die Frau mitgeführt hatte, war Auslöser der tödlichen Attacke. "Bei aller menschlichen Tragik des Geschehens: Es kann nicht angehen, dass ein Hund einen derartigen Angriff verursacht und dann der Rinderhalter der ‘Schuldige’ ist", sagte Hiegelsberger. Die Folge des Urteils sei eine permanente Verunsicherung der Almbauern, die ihre Eigenflächen unentgeltlich zur Verfügung stellten "und plötzlich zu Haftungen in astronomischer Höhe gezwungen werden."

Rechtssicherheit für die Bauern

"Wir freuen uns über die Touristen, es sind unsere Kunden und Konsumenten", sprach Johann Feßl, Obmann des Almwirtschaftsvereins, für die 440 Almbauern Oberösterreichs. Doch die Freude werde durch das Tiroler Urteil getrübt. Auch er würde ein Hundeverbot begrüßen: Bundesweit habe es zuletzt immer wieder Unfälle mit Almvieh gegeben, "und in 99 Prozent waren die Wanderer mit Hund unterwegs."

"Derzeit ist das Ganze noch in der Startphase", betonte Hiegelsberger, der auf einen bundesweiten Beschluss hofft: "Wenn dieser nicht zustande kommt, könnte man ihn aber auch landesweit erlassen." Dabei müsse vor allem geklärt werden, wann ein Hundeverbot greift - erst, wenn etwas passiert ist, oder schon vorweg?

Beides müsse bedacht werden: Die persönliche Sicherheit der Freizeitnutzer genauso wie das Bedürfnis der Almbauern nach Rechtssicherheit: "Deshalb brauchen wir einen bundesweiten Runden Tisch zur Tierhaltung auf den Almen." Dazu müssten die "Stakeholder" ins Boot geholt werden: Juristen des Verfassungsdienstes, Tourismusministerium, Tourismusbranche, Rinderwirtschaft.

Die Zeit drängt, denn bald beginnt der Almauftrieb. Vorsorglich hat der Bauernbund neue Warntafeln in Auftrag gegeben: Einem Hunde-Symbol in der Warnfarbe Rot steht ein schwarzes Rind gegenüber, den Kopf in Angriffspose gesenkt. "Achtung Weidevieh" steht da in großen Lettern. Darunter: "Betreten der Weide auf eigenes Risiko. Mitführen von Hunden - Lebensgefahr." Ein Zusatz könnte noch kommen, "sofern er rechtlich möglich ist", sagte Hiegelsberger: "Wanderer haften für ihre Hunde".

Denn es ist gerade die Haftungsfrage, die nach dem Innsbrucker Urteil die Gemüter der Almbauern erhitzt. Zwar habe jeder eine Haftpflichtversicherung, stellte Feßl klar: "Doch solche Gerichtsentscheide haben wir bisher nicht gekannt, die Gefahr ist groß, dass da eine Deckung nach derzeitigem Stand nicht greift." Wer soll dann dafür aufkommen? "Das kann kein Thema für die Landwirtschaft allein sein", so Hiegelsberger. Vielmehr müsse eine klare gesetzliche und bundesweit einheitliche Regelung geschaffen werden, wie sie der Bundeskanzler diese Woche in Aussicht gestellt habe.

