Heute müssen wir noch durchhalten. Eine markante Kaltfront mit stürmischem Nordwestwind, der mit 70km/h übers Land zieht, bringt in höheren Lagen Schnee, sowie Graupelschauer und Regen im Flachland. "Der Montag ist der schlechteste Tag der Woche", sagt Meteorologe Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Aber Mitte der Woche gibt es dann endlich einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling.

Heute bleibt es allerdings vom Salzkammergut bis in die Pyhrn-Eisenwurzen den ganzen Tag über trüb, im Mühlviertel und im Flachland können die Wolken ein wenig auflockern. Bereits am Dienstag hören die Niederschläge auf, der unangenehme Wind bleibt, bläst aber nur mehr mit 40km/h.

Ab Mitte der Woche ist dann hoher Luftdruck wetterbestimmend. Am Mittwoch und Donnerstag ist es dann fast strahlend schön, es werden kaum Wolken am Himmel zu sehen sein. "Der Wind flaut bereits in der Nacht zu Mittwoch ab, an den Nachmittagen wird es relativ mild für diese Jahreszeit mit bis zu zwölf Grad", sagt Haslhofer. Auch der Nebel wird in Beckenlagen keine Rolle spielen.

Am Freitag ziehen mit auffrischendem Westwind allmählich dichtere Wolken auf, es bleibt aber noch relativ mild, bevor am Samstag von Nordosten wieder kalte Luft über das Land schwappt. Dann zeigt das Thermometer nur mehr maximal vier Grad.

Lawinensituation in den Bergen

In den Bergen hat sich Lawinensituation nach den kräftigen Schneefällen Anfang vergangener Woche wieder entspannt, derzeit gilt in Oberösterreich Lawinenwarnstufe 2. "Die Schneedecke hat sich sehr verfestigt und die Lage beruhigt, aber mit dem prognostizierten Wind werden die Karten neu gemischt. Nicht umsonst heißt es, dass der Wind der Baumeister der Lawine ist", sagt Christoph Preimesberger, Landesleiter der Bergrettung OÖ. In höheren Lagen ab 1500 Meter, die sehr windexponiert sind, sei die Gefahr nicht zu unterschätzen.

In Tirol hat sich an diesem Wochenende leider wieder bewahrheitet, dass bei Lawinenwarnstufe 3 die meisten Unfälle passieren. "In der Skala von eins bis fünf schätzen viele die Gefahr nur im mittleren Bereich ein, sie ist allerdings erheblich", betont Preimesberger. Dann könnte allein schon ein einziger Skifahrer ein Schneebrett auslösen.

Preimesberger rät bei gemeinsamen Skitouren einen vernünftigen Sicherheitsabstand von 15 bis 20 Metern einzuhalten, um die Belastung und damit die Gefahr eine Lawine auszulösen, zu minimieren.