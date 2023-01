Heute vor 20 Jahren: Volle Skipisten bei minus 27 Grad

Eisige minus 27 Grad in St. Marienkirchen an der Polsenz und minus 23 in Bad Ischl zeigte das Thermometer vor 20 Jahren an. In Windischgarsten, Vöcklabruck und Attnang-Puchheim wurden minus 22 Grad gemessen. Es handelte sich um ein Wetterphänomen. In manchen Tälern war kalte Luft zusammengeflossen, am Feuerkogel registrierte man dagegen "läppische minus 16 Grad", wie die OÖN am 13. Jänner 2003 berichteten.

Genug Schnee und sonniges Wetter lockten Tausende Wintersportler auf die Pisten. Am Sternstein wurde mit 3700 Liftkunden ein Rekord aufgestellt, berichteten die OÖN. Auf der Höss tummelten sich an einem Wochenende 10.000 Skifahrer. Für die ÖAMTC-Mitarbeiter bedeutete die Eiseskälte viel Arbeit, da Fahrzeuge eingefroren waren. An einem Tag wurden in Oberösterreich zwischen sechs und 14 Uhr 750 Einsätze gezählt.

Ein Temperatursturz mit Schneefall ist derzeit nicht in Sicht. Im Gegenteil: eine Auswertung von Geosphere Austria (früher ZAMG) zeigt einen eklatanten Schneemangel in Österreich. "In den vergangenen Weihnachtsferien waren durchschnittlich nur 35 Prozent der Fläche Österreichs mit Schnee bedeckt", sagt Klimaforscher Marc Olefs.

