Heute sind die Lyriden besonders gut zu sehen

WIEN. Ein besonderes Schauspiel bietet sich heute am Nachthimmel. Der Meteorstrom der Lyriden erreicht sein Maximum. In den Nächten rund um den 22. April kann man sich daher über verstärkte Sternschnuppen-Aktivität freuen. Begünstigt wird die Beobachtung durch den dunklen Himmel, denn am 23. April ist Neumond – kein Mondlicht stört also die Beobachtung. Die Lyriden wurden nach dem Sternbild der Lyra benannt, aus dem sie zu kommen scheinen. Die Lyra ist zwar nur ein kleines Sternbild, aber ihr auffälliger Hauptstern Wega ist der hellste Stern am nördlichen Himmel.

Die maximale "stündliche Zenitalrate" (ZHR) für die Lyriden beträgt 18 – das bedeutet, dass theoretisch rund 18 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen wären. Dazu müsste aber der Punkt am Nachthimmel, von dem aus der Meteorschauer seinen Anfang zu nehmen scheint (der sogenannte "Radiant"), genau im Zenit stehen. Das ist allerdings so gut wie niemals der Fall und beeinflusst die Beobachtung, heißt es auf der Homepage der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA). Zudem gibt es weitere Faktoren wie Lichtverschmutzung, die die Sichtbarkeit beeinflussen.