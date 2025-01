Bis zu 8 Grad: Heute schneit es noch in Oberösterreich, dann kommt die Sonne

Am Wochenende wird es nicht nur in den Bergen sonnig.

Der Blick aus dem Fenster heute früh zeigte eine wunderschöne Winterlandschaft. Im Morgenverkehr kam es aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse teils zu Verzögerungen und Unfällen (die OÖN berichteten). Morgen sollte das aber kein Problem mehr sein, sagt Meteorologe Maximilian Stärz der Geosphere Austria.In den nächsten Tagen wird es wärmer - damit wird der Schnee großteils bald wieder verschwunden sein.

Tagsüber wird es heute, Mittwoch, noch leicht weiterschneien - große Schneemengen sind nicht zu erwarten. "Aber ein bisschen weiß wird es überall sein", sagt Stärz. Am Nachmittag verlagert sich der Schneefall in den Süden.

Am Donnerstag und Freitag können die Temperaturen dort, wo die Sonne durchkommt, auf 1 bis 4 Grad Celsius steigen. Vor allem am Alpenrand und im Donauraum wird sich der Hochnebel noch halten. Hier bleibt es auch untertags frostig. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei -5 bis -6 Grad Celsius.

So wird das Wetter am Wochenende

Am Wochenende sollte es dann in ganz Oberösterreich sonnig werden. "Die Luft wird sehr trocken, da tut sich der Nebel schwer", sagt Stärz. Wer sicher sein möchte, ein wenig Sonnenschein abzubekommen, fährt am besten in die Berge. Mit Höchsttemperaturen bis zu 8 Grad Celsius wird es wärmer.

Ein großer Wintereinbruch ist auch in der kommenden Woche nicht in Sicht, sagt der Meteorologe. Tendenziell werde es wieder kühler. "Am Boden werden wir davon aber nicht viel merken." Da es aufgrund der Inversionswetterlage aktuell in den Bergen wärmer ist als in den Tälern, wird die Temperatur vor allem in höheren Lagen sinken.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek