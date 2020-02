Heute bis zu 20 Grad - neue Woche bringt wieder Schnee- und Regenschauer

Das sonnig-milde Wochenende bringt am Sonntag zehn bis 16 Grad in Oberösterreich, im Süden seien durch den Föhn sogar knapp 20 Grad möglich, so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Die Sonne bleibt uns auch zu Wochenbeginn erhalten, zumindest in der ersten Tageshälfte sollten nur ein paar dünne Wolken über das Land ziehen. Die Meteorologen prognostizieren bis zum Abend trockenes Wetter, danach ziehen erste Regenschauer über das Innviertel. Am Montag sind zwischen 10 und 15 Grad möglich, in den Morgenstunden liegen die Tiefstwerte bei 0 bis 4 Grad.

Windig und wechselhaft. Diese Worte beschreiben das Oberösterreich-Wetter am Dienstag. Im Mühlviertel ziehen Schneeschauer durch, in den übrigen Regionen sollte es trocken bleiben. Der Wind, der die Sonne immer wieder verdeckt, erreicht Spitzen zwischen 40 und 60 km/h. Die Temperaturen erreichen 5 bis 12 Grad.

Die besten Chancen auf ein paar Sonnenstrahlen hat man am Mittwoch ebenfalls in den Morgenstunden. Dann bringt der auffrischende Westwind erneut Wolken und damit Regen- und Schneeschauer mit sich. Mit Störungsaufzug lebt der Westwind vor allem auf den Bergen sowie im Donautal und am Alpenostrand spürbar auf. Die Windspitzen erreichen 60 km/h, die Schneefallgrenze liegt am Mittwoch zwischen 400 und 600 Meter.

Ein Mix aus Sonne und Wolken prägt auch den Donnerstag. Die langsam abziehende Störungszone bringt zunächst noch einige dichte Wolken und besonders im Bergland an der Alpennordseite auch einzelne Schneeschauer (Schneefallgrenze: 400 bis 600 Meter). Mit steigendem Luftdruck lockert es von Westen her aber immer öfter auf und es setzt sich der Sonnenschein durch.

Der Ostalpenraum verbleibt am Freitag in einer nordwestlichen Strömung, mit der neuerlich eine rasch ziehende, nur schwach wetterwirksame Störung durchzieht. Vor allem alpennordseitig sowie im Nordosten ist dabei mit Schnee- und Regenschauern zu rechnen, vielfach sind auch Graupelschauer dabei. Je nach Schauerintensität liegen die Schneefallgrenzen zwischen 500 und 700 Metern.

Vor allem im Norden und Osten Österreichs frischt der Wind aus Nordwest kräftig auf. Die Frühtemperaturen betragen minus sechs bis plus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen fünf und zehn Grad, so die ZAMG.