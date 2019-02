"Heuer wäre eine Dürre noch weit gravierender"

LINZ. Klimaforscher erwartet künftig Sommer mit 41 Grad.

Extreme Trockenheit machte 2018 der Landwirtschaft zu schaffen. Bild: LK OÖ

"Das Jahr 2018 hat gezeigt, wie weit der Klimawandel schon fortgeschritten ist und wie stark wir davon betroffen sind", sagte der Klimaforscher Herbert Formayer von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) gestern bei einer Pressekonferenz in Linz.

Allein in Oberösterreich entstand ein Schaden von rund 150 Millionen Euro. "Eine Dürre wie im Vorjahr hätte heuer noch weit gravierendere Auswirkungen, weil trotz der überdurchschnittlichen Schneefälle die Bodenfeuchte sehr niedrig ist", sagt Formayer. Er erwartet in Zukunft sogar tropische Sommer mit bis zu 41 Grad.

"Ich weiß nicht, worauf man in Österreich noch warten will", sagte Rudi Anschober. Der grüne Landesrat fordert von der Bundesregierung eine gemeinsame Neuausarbeitung des nationalen Klima- und Energieplans. Anschober schlägt unter anderem eine zusätzliche Nahverkehrsmilliarde für den öffentlichen Verkehr am Land sowie den Sofortausstieg bei neuen Ölheizungen vor. Auch ein parteiunabhängiges Klimaschutz-Volksbegehren werde gerade diskutiert.

