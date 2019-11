Heuer starben schon zwölf Fußgänger auf Oberösterreichs Straßen

Schlechte Sicht, Regen, Ablenkung, dunkle Kleidung: Bis Anfang November starben auf Oberösterreichs Straßen mehr als doppelt so viele Fußgänger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Waren bis November 2018 fünf Menschen tödlich verunglückt, sind es heuer bereits zwölf. Häufigste Unfallursache: Die Autofahrer erkennen die Fußgänger zu spät oder gar nicht.

Schlechte Sichtbarkeit

Kürzere Tageslichtphasen und die Witterung machen die Wintermonate für Fußgänger besonders gefährlich. Unter den zwölf tödlich Verunglückten waren auch zwei Kinder. Die Kleinsten können Verkehrssituationen nicht richtig einschätzen und werden im Straßenverkehr leicht übersehen. Hinzu kommt, dass laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) rund jedes zweite Kind zu dunkel gekleidet ist. Nur jedes fünfte trägt Reflektoren am Körper.

"Kinder halten die Autoscheinwerfer häufig für die Augen des Fahrzeugs und denken: Ich sehe das Auto, das Auto sieht auch mich", sagt ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer.

Besonders groß sei die Unfallgefahr im Ortsgebiet. Spärliche Beleuchtung und überhöhte Geschwindigkeit erhöhen das Risiko eines tödlichen Zusammenstoß, sagt Othmar Thann, Direktor des KFV: "62 Prozent der Fußgänger sind dunkel gekleidet und für Autofahrer schlecht sichtbar. Die Überlebenschance eines Fußgängers bei einem Unfall mit einem 70 km/h schnellen Pkw liegt bei nur fünf Prozent."

ARBÖ-Landesgeschäftsführer Thomas Harruk sieht auch die Autofahrer in der Pflicht: "Die Beleuchtung der Fahrzeuge wird immer besser, häufig ist sie falsch eingestellt. Die Lenker müssen ihr Auto besser kennenlernen."

Aktion "Mach dich sichtbar"

Um die Sichtbarkeit und Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen, teilen das Land Oberösterreich, ARBÖ und ÖAMTC im Zuge der Aktion "Mach dich sichtbar" kostenlose Reflektorbänder aus. An Unterarmen und Beinen befestigt, retten sie Leben. An die Jüngsten geben Polizeibeamte bei der Verkehrserziehung 20.000 Warnwesten und reflektierende Stofftiere, die an der Schultasche befestigt werden können, aus.

Bei Schwerpunktaktionen fasst die Verkehrspolizei zusätzlich die Sichtbarkeit der Fußgänger ins Auge. Statt Strafen werden jedoch Warnwesten ausgeteilt. (mis)

