Heuer beginnt die Spargel-Ernte zwei Wochen früher

Der Spargel ist reif. Knapp zwei Wochen früher als üblich beginnen die Helfer im Eferdinger Becken heuer mit der Ernte. Der wärmste Winter seit Messbeginn und die sommerlichen Temperaturen der letzten Tage haben den Spargel schneller reifen lassen.

"Die vergangenen Frostnächte haben den Ertrag bisher noch klein gehalten. Doch jetzt können wir loslegen. In den nächsten Tagen landen die ersten großen Erntemengen im Handel", sagt Stefan Hamedinger, Geschäftsführer der Sparte Gemüsebau der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer.

Mit dem Beginn der Spargelernte beginnt hierzulande auch der erste große Arbeitseinsatz von Erntehelfern und Saisonarbeitern. Doch während die Früchte auf den Feldern heranreifen, dürfen die größtenteils aus der Ukraine, Polen und Rumänien stammenden Stammarbeitskräfte wegen der Corona-Maßnahmen nicht nach Österreich einreisen.

Auch Salat in Gefahr

Mehr als 250 Arbeiter seien in Oberösterreich aktuell mit der Spargelernte beschäftigt. Um die gesamte Ernte einbringen zu können, seien allerdings mehr als doppelt so viele nötig, so Hamedinger. Zusätzliches Kopfzerbrechen bereitet dem Gemüseexperten auch der baldige Erntetermin von Salat und Frühlingszwiebeln. "Mit Ende April brauchen wir knapp 2000 Arbeitskräfte. Wenn wir diese nicht zur Verfügung haben, dann landen heimische Salate, Zwiebeln und auch Erdbeeren nicht im Handel, sondern bleiben auf dem Feld liegen und verrotten." Freiwillige Helfer würden beim Ernten nur Entlastungsarbeit leisten. "Auf den Feldern brauchen wir verlässliche Arbeitskräfte, die mit dem Handwerk vertraut sind und auch die nächsten Monate Zeit für die Ernte haben", sagt Hamedinger.

Zudem hätten die Ehrenamtlichen meist eine falsche Vorstellung von der Arbeit am Feld.

Nachfrage enorm

"Da der Spargel heuer bereits vor Beginn der Ernte medienpräsent war, gibt es derzeit eine zwei- bis dreimal höhere Nachfrage als in den Jahren zuvor", sagt Michaela Langer-Weninger, Präsidentin der Landwirtschaftskammer OÖ.

"Wichtig für die Spargelbauern wäre auch, dass die Gastronomie zeitnah öffnen darf. Viele haben Kooperationen mit Wirten. Dieser Absatz würde in der Haupterntezeit sehr fehlen", sagt Langer-Weninger. (mis)