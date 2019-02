Herzinfarkt: Polizisten retteten Tischtennis-Spieler das Leben

GARSTEN. Bewusstlos brach ein 77-Jähriger während eines Tischtennis-Spiels in Garsten zusammen. Drei Polizisten konnten den Mann wiederbeleben.

Der 77-jährige Steyrer war Freitagabend in der Schule in Garsten von einer Bank gekippt und regungslos auf dem Boden liegen geblieben. Um 20 Uhr wurde die Polizei via Notruf alarmiert, dass der Mann nicht atme und ein Herzinfarkt vermutet werde. Beim Eintreffen der Polizisten führte ein Vereinskollege eine Herzmassage bei dem Pensionisten durch. Ein Polizeischüler brachte einen Defibrillator an, während zwei Kollegen die Herzmassage fortführten. Nach dem Auslösen des Defibrillators traf das Notarzt-Team an der Unglücksstelle ein, dieses übernahm die weitere Versorgung. Nach viertelstündiger Reanimation gelang es, den Patienten zu stabilisieren und zum Abtransport fertig zu machen. Der 77-Jährige wurde zum LKH Steyr gebracht.

1 Kommentar Rainer70 (462) 09.02.2019 10:22 Uhr Respekt den Polizisten und gute Genesung dem alten Herrn!

Trotzdem frag ich mich (wenn’s so war), warum „um 20 Uhr per Notruf die Polizei“ und nicht die Rettung alarmiert worden ist. Kennt man die Notrufnummern noch immer nicht auswendig? Antwort schreiben

