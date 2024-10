Herzenswunsch erfüllt: Rotkreuz-Wunschmobil begleitete Ehepaar zur Hochzeit seines Enkels

"Es ist ein Geschenk, dass wir dabei sein durften. Wir sind glücklich", sagen Christine und Johann Mairhofer nach der Hochzeit ihres Enkels Thomas und seiner Braut Michaela in Wilhering (Linz-Land). An diesem Tag mitfeiern zu können, war für das Ehepaar ein lang ersehnter Wunsch, vor allem für Johann Maierhofer, der nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt und in einem Pflegeheim in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) lebt.

Ermöglicht hat dies das Rotkreuz-Wunschmobil, das schwerkranken Menschen Herzenswünsche erfüllt. "Oma und Opa haben immer gesagt, dass sie bei meiner Hochzeit dabei sein möchten", sagt Enkel Thomas Mairhofer. "Zu sehen, wie glücklich sie waren, hat auch mich tief berührt. Vor allem, dass Opa trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen an meiner Seite sein konnte, bedeutet mir unglaublich viel."

"Wir sehen die Dankbarkeit"

Begleitet wurden Christine und Johann Mairhofer von den Rotkreuz-Mitarbeiterinnen Christina Plachy und Margarete Brunbaur. "Es ist immer wieder schön, die Dankbarkeit in den Augen der Menschen zu sehen", sagen die beiden. "Wir organisieren regelmäßig solche Fahrten", erklärt Christian Hartl vom Roten Kreuz Oberösterreich. "Wir holen die Menschen mit einem eigens ausgestatteten Rettungswagen ab, spezielle Teams begleiten sie."

Mit dem Rotkreuz-Wunschmobil erfüllt das OÖ. Rote Kreuz den Herzenswunsch. Am Foto (vl.): Margarete Brunbaur, Johann Mairhofer, Christine Mairhofer und Christina Plachy Bild: OÖRK/Hofer

Auf einen Berg oder ins Fußballstadion

Die Wünsche der Menschen seien ganz unterschiedlich: So habe das Rote Kreuz bereits einen leidenschaftlichen Fischer zum Angeln begleitet. "Mit einem anderen, der früher begeisterter Bergwanderer war, sind wir mit der Seilbahn auf die Katrin bei Bad Ischl gefahren", sagt Hartl. "Und mit einem Fußballfan waren im Stadion bei der SV Ried." Anmeldungen nimmt das Rote Kreuz unter wunschmobil@o.roteskreuz.at oder unter 0732/7644 522 entgegen.

Für Christine und Johann Mairhofer war dieser Wunsch eben die Hochzeit ihres Enkels mitfeiern zu können. "Wir wünschen Thomas, dass er so ein erfülltes Leben führ wie wir", sagt Opa Johann.

