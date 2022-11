Es sei fast so, als wäre er in seine universitäre Zeit zurückgefallen, sagte Bildungsminister Martin Polaschek (VP) gestern, als er vor 100 Studierenden in der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich auftrat. Gemeinsam mit ihnen und anwesenden Lehrenden diskutierte der frühere Rektor der Uni Graz über Verbesserungen im Lehramtsstudium. Der Auftakt seiner „Klasse Job“-Offensive – und für Walter Vogel, den Rektor der PH OÖ, „ein schönes Zeichen für die Hochschule“.