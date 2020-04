Hermann Scheinecker ist tot

Pfarrer in Sankt Gotthard war Scheinecker seit 1988, noch viel länger diente er den Gläubigen in der Nachbargemeinde Herzogsdorf als Pfarrer – nämlich seit 1972. Zum Pfarrer geweiht worden war der gebürtige St. Florianer 1971. Die größten Höhepunkte in seinem Leben waren für Scheinecker aber die bestandene Matura-, Führerschein- und Jagdprüfung.

Scheinecker engagierte sich außerdem für das schöne Äußere der Bauwerke und Gärten seiner Pfarren. Bis ins Detail plante er die Renovierung der Bauten, wie den Brunnen und die Fronleichnamskapelle in Sankt Gotthard.

Wegen seiner herzlichen, geselligen Art wurde der Pfarrer sehr geschätzt. 2003 wurde Hermann Scheinecker das Goldene Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich verliehen. Besonders stolz war er auf den „Mostdipf“ der OÖNachrichten, den er 2014 bekommen hat. „Mir hat einmal einer gesagt, dass der Mostdipf die größte Auszeichnung ist“, sagte Scheinecker.