Küchenhilfe im Jagdschloss des Reichmarschalls, die Nachbarn von Adolf Eichmann in Linz: Die Geschichten, die diese Überlebenden des Holocaust und ihre Nachkommen zu erzählen haben, würden genügend Stoff für mehrere Hollywood-Dramen bieten. Das Leben von Helly Seinfeld ist eine solche Geschichte. Sie wurde 1924 in Steyr geboren. In den 30er-Jahren emigrierte ihre Familie von Oberösterreich nach Belgien. Es war ein deutscher Soldat, der ihr das Leben retten sollte. Als die Deportationen durch