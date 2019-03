Herbert Loidl: Der umtriebige „Kultur-Ermöglicher“

Der stellvertretende Landeskulturdirektor Herbert Loidl (63) geht in Pension.

Herbert Loidl, ehemaliger stellvertretender Landeskulturdirektor und Neo-Pensionist Bild: privat

Fast 45 Jahre war Herbert Loidl im Dienste von Kunst und Kultur in Oberösterreich tätig. Jetzt verabschiedet sich der stellvertretende Landeskulturdirektor in die Pension. „Noch den Schreibtisch zusammenräumen, und ab Montag bin ich dann im Ruhestand. Am 1. April in Pension zu gehen, das schafft nicht jeder“, scherzt der in Gramastetten lebende 63-Jährige im OÖN-Gespräch. Wehmut verspüre er wenig. Zu groß sei einfach die Freude darauf, endlich mehr Zeit mit der Familie – insbesondere mit den beiden Enkerln – zu verbringen.

Geboren am 11. November 1955, besuchte der gebürtige Urfahraner das Bischöfliche musisch-pädagogische Gymnasium in der Stifterstraße, wo er auch maturierte. Bereits damals stellte er fest: Die Passion für die Musik übersteigt die eigenen Fähigkeiten an der Gitarre leider deutlich. Also vollzog er einen „Saiten“-Wechsel und trat 1975 in die Verwaltung ein. Loidl: „Die besten Künstler sind die, die sich um nichts kümmern müssen. Darin habe ich meinen Beruf und auch meine Berufung gefunden. Ich wollte jenen, die wirklich begabt sind, Plattformen bieten, damit sie sich präsentieren können.“

Am nachhaltigsten verwirklichte Loidl diesen Auftrag als umtriebiger „Kultur-Ermöglicher“ durch die zahlreichen Jugendmusikwettbewerbe, die er initiierte. Der Verein „Musik der Jugend“, der den „Prima la Musica“-Bewerb durchführt, sei sein „Lebensprojekt“ geworden, sagt Loidl. Auch international ein Vorzeigemodell, starteten viele spätere Stars hier ihre Karrieren. Ein Verdienst daran will er sich aber nicht auf die Fahnen schreiben. Unter keinen Umständen: „Künstlerisches Talent setzt sich immer durch. Ich war immer nur ein Unterstützer. Wenn ich dem einen oder anderen Künstler einen kleinen Vorsprung in der Karriere ermöglichen konnte, bin ich schon mehr als glücklich.“

Der Kultur bleibt der ÖVP-Gemeinderat durch das Kulturforum Gramastetten auch in Zukunft eng verbunden. Nur die Prioritäten werden sich verschieben: „Die Familie ist ab sofort meine Nummer eins.“

