Paar per Helikopter aus Attersee-Klettersteig gerettet

Nicht die oft unterschätzte Schwierigkeit, sondern Steinschlag wurden einem Kletterer am Sonntagvormittag im Attersee-Klettersteig auf den 1261 Meter hohen Mahdlgupf zum Verhängnis: Der 39-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Land war mit einer 36-Jährigen aus dem Bezirk Hallein gegen zehn Uhr in den mit D/E "sehr schwierig" bewerteten Klettersteig in Steinbach am Attersee eingestiegen.

Als er etwa ein Drittel der Strecke zurückgelegt hatte, hörte der Mann von oben einen Stein fallen und drehte sich geistesgegenwärtig zur Seite. Dennoch traf ihn der laut Polizei etwa kopfgroße Stein mit voller Wucht an der Hüfte. Trotz der Verletzung schaffte er es noch über die zweite Schlüsselstelle in der Wand zu klettern.

Im leichteren Bereich wurden die Schmerzen aber zu stark. Das Paar verständigte via Notruf die Einsatzkräfte. Der 39-Jährige und seine Freundin wurden vom Notarzthubschrauber mittels Tau gerettet, teilte die Polizei am Abend mit. Der Verletzte begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Mehrere Einsätze am Wochenende

Es war dies nicht der einzige Alpin-Einsatz am Wochenende. Auch am Schafberg stand am Sonntag der Helikopter im Einsatz, nachdem ein deutscher Urlauber am Purtschellersteig ausgerutscht war und sich schwer verletzt hatte:

Am Freitag scheiterten zwei Tschechen an einem der schwierigsten Klettersteige der Ostalpen: Sie kamen auf der Seewand in Hallstatt nicht mehr weiter und mussten, nachdem sie aus der Wand ausgestiegen und in unwegsames Gelände geraten waren, ebenfalls via Helikopter gerettet werden: