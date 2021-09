Helikopter rettete 80-Jährigen vom Feuerkogel

Der Pensionist aus dem Salzkammergut wollte am Mittwochnachmittag über den markierten Wanderweg Nr. 804 vom Feuerkogel in Richtung Talstation absteigen und kam dabei mehrmals zu Sturz. In einer Seehöhe von etwa 860 Metern konnte er nicht mehr weiter. Ein nachkommende Wanderin kam dem 80-Jährigen zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Wegen des dichten Bergwaldes war eine Taubergung direkt am Unfallort nicht möglich. So stieg eine Mannschaft vom Bergrettungsdienst Ebensee zu dem entkräfteten Mann auf und brachte ihn zu einem tiefergelegenen Abholpunkt. Von dort aus wurde er vom Team des Notarzthubschraubers "Christophorus 14" aus Niederöblarn am variablen Tau gerettet und ins Tal gebracht.

Dort angekommen lehnte der 80-Jährige jede weitere Hilfe ab. Er wurde nach Hause gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit.