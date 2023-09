Helfer zogen sie aus dem Wasser: 55-Jährige starb nach Tauchgang im Traunsee

Die Deutsche war gegen 15:15 Uhr mit einem Tauchlehrer im Traunsee abgetaucht. In einer Tiefe von etwa 38 Metern signalisierte die Frau Probleme, worauf es zu einem Notaufstieg kam. An der Wasseroberfläche kollabierte die 55-Jährige und wurde von mehreren Zeugen aus dem Wasser gezogen. Reanimationsversuche durch die Ersthelfer sowie den Notarzt blieben erfolglos. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper